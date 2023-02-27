Как звезда футбола Владимир Кесарев пережил Великую Отечественную

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Александр Крохмаль, Журналист Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Кесарев.

Владимир Кесарев – легенда, звезда футбола и заслуженный мастер спорта СССР. О его спортивной карьере известно очень много. В большом футболе он оказался, когда ему исполнилось 25.

Начинал нападающим, потом стал защитником. Сначала играл за завод «Борец», потом с 1950 года – за любительскую команду «Динамо». 9 сезонов отыграл за команду московского «Динамо». А за сборную СССР Кесарев сыграл 14 матчей. Карьеру завершил в 35 лет. В «Динамо» его ценят и уважают до сих пор; многие, кто знал его, поминают добрым словом. В нынешнее время Владимиру Кесареву могло исполниться 93 года. Но годы всё-таки взяли своё. Спортсмен скончался в январе 2015 года.

О спортивных достижениях Кесарева знают все, кто неравнодушен к футболу. Но что касается его жизненной истории – информации не так уж много. Обозревателям из «СЭ» удалось пообщаться с бывшим футболистом в 2013 году. Они взяли у него интервью и выяснили, как именно Кесарев пережил самые страшные годы в истории СССР. Великая Отечественная стала настоящим испытанием для всего советского народа; испытанием, которое люди выдержали достойно и храбро. Кесарев родился в 1930 году. На момент войны он был ещё ребёнком, но до самой смерти не забывал о том, что тогда случилось.

Отец у футболиста погиб в 1943 году. Всю войну Владимир вместе с мамой провёл в Москве. Мать трудилась на швейной фабрике, шила шинели для бойцов. Порою смены растягивались на 14 часов. Домой женщина возвращалась очень поздно и буквально падала от усталости. А Кесарев с 12 лет вкалывал на заводе. До этого, мама забирала его с собой на фабрику. Администрация разрешала приводить детей. Они спали на рулонах сукна для шинелей. Ни о каких кроватях не шло и речи. А ещё, Кесарев рассказал, что мальчиков не пускали в бомбоубежища во время нацистских налётов.

«Должны были дежурить на крыше дома и гасить «зажигалки», - рассказывал журналистам спортсмен, - лазили по пожарной лестнице, не боялись. Когда во дворе осколками от зениток убило двух мальчишек, начали каски выдавать». Кесарев переживал и голодное время. Выдержал все испытания, что на него свалились. Выдержал и не дрогнул. Его мать получала в день 800 граммов хлеба, а он – 400. Картофель приходилось выращивать. От отца осталась двадцатилитровая банка олифы, которую купили ещё перед войной. «Горьковатая, - признавался Кесарев, - зато жарили на ней, в зелень добавляли».

Весной же, когда сходил снег, рабочих посылали в Подмосковье – рвы копать и хоронить павших. Владимир ездил туда вместе с матерью. «Спали на земле у костра, - рассказывал Кесарев, - никто не простужался. Там же было много павших лошадей. Отпиливали куски промороженной конины и варили. Вкусно». По словам спортсмена, в Москве в то время почти не оставалось птиц. Всех ворон, голубей и грачей люди съедали. А они с мальчишками как раз занимались ловлей птиц. Вот какие нелёгкие испытания пришлось пережить легендарному Владимиру Кесареву в подростковом возрасте.