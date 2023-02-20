Генеральный секретарь Французской федерации футбола пожаловалась на своего 81-летнего руководителя

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20 февраля 2023, 02:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Появились новые подробности в деле главы Французской федерации футбола (FFF) Ноэля Ле Гре, отстранённого от должности в январе. Генеральный секретарь организации Флоранс Ардуэн рассказала о его многочисленных оскорблениях и домогательствах. Ардуэн отметила, что это происходило довольно часто. И иногда - даже публично.

Кульминация случилась, когда 81-летний Ле Гре захотел пригласить Флоранс на ужин, но она отказалась, сообщив, что будет ужинать со своим партнёром. На это пожилой руководитель FFF ответил словами с интимным подтекстом. Репутация Ноэля Ле Гре после такого считается испорченной окончательно.