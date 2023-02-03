Татьяна Тарасова заявила, что «мир переживет», если Польша решит бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска россиян

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3 февраля 2023, 22:22 Источник: "Чемпионат"

Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich/globallook.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, призвавшего бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если к ним будут допущены атлеты России и Белоруссии.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата.com» Тарасова выразила уверенность, что мир переживет этот бойкот.

«Поляки уже не в первый раз такие заявления делают. Злобные люди. Ничего страшного, если откажутся участвовать. Мир переживет Олимпиаду без них», - приводит издание слова Тарасовой.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины анонсировал проведение внеочередной генеральной ассамблеи, на которой будет рассмотрена возможность бойкота Олимпийских игр в Париже 2024 года в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные турниры до прекращения конфликта.