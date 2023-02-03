Лучшего теннисиста мира серба Джоковича не пускают на турниры в США из-за отсутствия прививки

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3 февраля 2023, 12:20 Источник: Коммерсант

Сербский теннисист Новак Джокович может пропустить два престижных турнира, которые будут происходить в Индиан-Уэллсе и Майами. Стало известно, что власти США продлили до 11 мая запрет на въезд в страну иностранцев, не привитых от ковида. Спортсмен вакцинацию не проходил, в связи с этим атлет может потерять свое лидерство в списке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Новак Джокович проводит уже 374-ю неделю на первой строчке рейтинга. Или, как отмечают эксперты, 36% своей карьеры. Однако, чтобы дойти до знакового рубежа – 400 недель – надо продержаться ещё полгода. Но из-за отсутствия прививки теннисист пропускает весенние состязания. Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет 8-19 марта, а в Майами – 22 марта-2 апреля.