Украина, Латвия и ряд других стран намерены бойкотировать Олимпиаду-2024, если в них будут участвовать российские спортсмены

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2 февраля 2023, 12:44 Источник: Коммерсант

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены могут снова стать участниками крупных турниров при соблюдении определенных правил. Однако такое высказывание вызвало негативную реакцию со стороны Украины и ряда других стран. По их мнению, в таком случае они станут бойкотировать Игры.

Томас Бах сказал: россияне и беларусы могут выступать под нейтральным флагом. Также он добавил, что нельзя исключать спортсменов только из-за их паспорта, это «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

Пока эта инициатива только обсуждается, конкретного плана по возвращению атлетов из РФ и Беларуси ещё нет.

Тем не менее эту идею Украина и ряд других стран не одобрила. Так, например, советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил МОК в коррупции из-за обсуждения допуска российских спортсменов. Организация отреагировала на это. Представители МОК ответили, что отвергает «клеветнические заявления». По их словам, таким образом нельзя добиться конструктивного диалога.

Позицию Украины поддержали Литва, Латвия и Польша. Председатель Олимпийского комитета Латвии Жоржс Тикмерс сказал: страна не поехала б на турнир, если бы он происходил прямо сейчас с участием России и Беларуси. А министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, в свою очередь, заявил о намерении создать соответствующую коалицию для бойкота. «Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться», — сказал он.