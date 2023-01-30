Ушел из жизни член Зала хоккейной славы Бобби Халл

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30 января 2023, 20:00 Источник: Chicago Daily Herald

хоккей, unsplash.com/photos/qL17dN5B3So

В понедельник, 30 января, из жизни ушел член Зала хоккейной славы Бобби Халл, обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхоукс" Бобби Халл. Данную информацию предоставило издание Chicago Daily Herald.

Бобби Халл, который был включен сразу в два списка ста лучших хоккеистов в истории НХЛ — по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017) – скончался в возрасте 84 лет.

За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге спортсмен принял участие в 1 063 встречах, в рамках которых в общей сложности набрал 1 170 очков.