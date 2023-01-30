Ушел из жизни член Зала хоккейной славы Бобби Халл

В понедельник, 30 января, из жизни ушел член Зала хоккейной славы Бобби Халл, обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхоукс" Бобби Халл. Данную информацию предоставило издание Chicago Daily Herald.
Бобби Халл, который был включен сразу в два списка ста лучших хоккеистов в истории НХЛ — по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017) – скончался в возрасте 84 лет.
За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге спортсмен принял участие в 1 063 встречах, в рамках которых в общей сложности набрал 1 170 очков.