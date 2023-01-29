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Премьер Эстонии Каллас: допуск спортсменов из России до международных соревнований означает признание страны Западом

, 15:49 Источник: РИА Новости

Премьер Эстонии Каллас: допуск спортсменов из России до международных соревнований означает признание страны Западом
Фото: IMAGO/Fotostand / Reuhl

Российские и белорусские спортсмены должны быть отстранены от всех международных соревнований, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с возможным решением МОК допустить к участию из РФ тех спортсменов, которые не поддерживают СВО. При этом они будут обязаны выступать под нейтральным флагом. 

Каллас же высказалась за полное отстранение «российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий».

По ее мнению, решение о допуске, в том числе к летней Олимпиаде в Париже, означало бы уважение Западом России.

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