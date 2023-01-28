РЕН ТВ: состояние здоровья экс-фигуриста Костомарова стало лучше

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28 января 2023, 16:29 Источник: РИА Новости

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Состояние здоровья экс-фигуриста Романа Костомарова становится лучше, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что у спортсмена спала температура, он уже общается со своими родственниками.

Медицинский персонал больницы ранее сообщал о перебоях в работе сердца Костомарова, однако позднее информация обновилась: сердечный ритм стал в пределах нормы.

На данный момент врачи следят за сердцем пациента, делают массаж.

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией и подключён к аппарату ИВЛ, затем к ЭКМО. Одной из причин тяжёлого состояния фигуриста называют его «пренебрежительное отношение к своему здоровью» из-за того, что во время болезни спортсмен пошел в баню.