«Пятый канал»: фигуристу Роману Костомарову может понадобиться операция на сердце

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25 января 2023, 20:08 Источник: Пятый канал

Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

Фигуристу Роману Костомарову, в состоянии которого в последнее время наметилось улучшение, может понадобиться операция на сердце. Об этом, со ссылкой на осведомленные источники, сообщил в среду сайт «Пятого канала».

Как утверждают авторы публикации, несмотря на то, что спортсмен вышел из комы, его состояние остается сложным, и врачи вынуждены периодически подключать его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, у него наблюдаются нарушения в работе сердца. Медики не исключают, что фигуристу может понадобиться операция.

Во вторник телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Костомаров вышел из комы.