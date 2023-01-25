«Пятый канал»: фигуристу Роману Костомарову может понадобиться операция на сердце

Фигуристу Роману Костомарову, в состоянии которого в последнее время наметилось улучшение, может понадобиться операция на сердце. Об этом, со ссылкой на осведомленные источники, сообщил в среду сайт «Пятого канала».
Как утверждают авторы публикации, несмотря на то, что спортсмен вышел из комы, его состояние остается сложным, и врачи вынуждены периодически подключать его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Кроме того, у него наблюдаются нарушения в работе сердца. Медики не исключают, что фигуристу может понадобиться операция.
Во вторник телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Костомаров вышел из комы.