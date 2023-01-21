Смолов и Мамаев собрались развивать детский спорт в Дубае и объявили об открытии футбольной академии в ОАЭ

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21 января 2023, 12:07 Источник: Российский Футбол: РПЛ, Вконтакте

Федор Смолов, фото: Alexander Kulebyakin/globallookpress.com

Российские футболисты Фёдор Смолов и Павел Мамаев собрались развивать детский спорт в Дубае и объявили об открытии футбольной школы в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Скоро! Лучшая профессиональная детская, футбольная академия в Дубае. В нашей команде только самые успешные и профессиональные! С нами футбол не просто игра, это жизнь», — анонсировали открытие детской футбольной школы нападающий «Динамо» Фёдор Смолов и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев.

В этом сезоне 32-летний Фёдор Смолов провёл 15 матчей в РПЛ, забил семь голов и сделал две результативные передачи. На счету Смолова также два гола в пяти матчах Кубка России.

34-летний Мамаев недавно выступал за подмосковные «Химки». Клуб не продлил контракт с хавбеком прошлым летом.