Организаторы Australian Open запретили демонстрацию флага России во время матчей

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17 января 2023, 10:41 Источник: РБК

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские болельщики вывесили на трибунах триколор, когда состоялся матч между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Однако украинским зрителям это не понравилось. В итоге они решили обратиться к полиции с жалобой.

После такого инцидента агентство AP заявило, что флаги России и Белоруссии будут запрещены во время матчей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Наш первоначальный подход заключался в том, что фанаты могли приносить флаги, но не могли размахивать ими, создавая неудобства», — сообщает Федерация тенниса Австралии. Также ведомство добавило, что намерено продолжать работу с игроками и зрителями, чтобы обеспечить всем комфортные условия.