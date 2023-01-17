Организаторы Australian Open запретили демонстрацию флага России во время матчей

Российские болельщики вывесили на трибунах триколор, когда состоялся матч между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Однако украинским зрителям это не понравилось. В итоге они решили обратиться к полиции с жалобой.
После такого инцидента агентство AP заявило, что флаги России и Белоруссии будут запрещены во время матчей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
«Наш первоначальный подход заключался в том, что фанаты могли приносить флаги, но не могли размахивать ими, создавая неудобства», — сообщает Федерация тенниса Австралии. Также ведомство добавило, что намерено продолжать работу с игроками и зрителями, чтобы обеспечить всем комфортные условия.