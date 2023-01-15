Бойца смешанного стиля Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда Москва - Владикавказ

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15 января 2023, 08:39

Бойца ММА Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда Москва - Владикавказ. Георгию Гаглоеву было 24 года. Тело молодого мужчины нашли в вагоне во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

По информации Telegram-канала Baza, Гаглоев был задушен. Предположительно, убийство спортсмена может быть связано с тем, что он продолжал активно искать свою тетю Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку. 57-летняя Римма Гаглоева пропала в феврале 2022 года. Родные женщины уверены, что ее убили, поскольку перед исчезновением тети спортсмена ее автомобиль кто-то преследовал.

Родным Георгия Гаглоева уже сообщили о его гибели, они уже выехали за телом мужчины, сообщил 14 января Telegram-канал «КрыльяTV».



В поп-ММА Георгий Гаглоев стал известен после боев с такими бойцами, как Саймумин «Метро Люблино» Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва «Виллагра» Даниел Иван.