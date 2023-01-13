Аргументы Недели → Спорт 13+

13 января 2023, 10:07 Источник: РБК-Спорт

Дмитрий Губерниев, фото: Nikolay Titov/globallookpress.com

Серебряный призер Олимпиады-2006 в Турине в эстафете Павел Ростовцев назначен вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) и главным тренером национальной команды.

Павел Ростовцев с сентября 2019 года по декабрь 2021 года руководил министерством спорта Красноярского края. С 2011 по 2014 год он работал тренером по стрельбе в женской сборной России вместе с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал назначение Ростовцева вице‑президентом СБР и главным тренером сборной попыткой развала российского биатлона, - передает РБК.

В комментарии «Матч ТВ» Губерниев выразил мнение, что попытка обмануть государство в лице Министерства спорта и ЦСП (Центр спортивной подготовки сборных команд России) со стороны СБР не удалась.

«Это подмена понятий и абсолютная правовая безграмотность. Все это по‑прежнему бег в мешках впереди паровоза и попытка развалить российский биатлон», — подчеркнул журналист.

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что по Ростовцеву, - сложный момент. По его мнению, Губерниева иногда зашкаливает в оценке различных ситуаций, больше эмоций, чем каких-либо правильных умозаключений.

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что Павел Ростовцев справится с этой работой, главное, чтобы главный тренер в большей степени брал на себя административные функции, а не вмешивался в конкретную подготовку сборных команд. «... мне довольно трудно как-либо комментировать заявление Губерниева», - указал Чепиков.

Олимпийская чемпионка 1988 года по биатлону Анфиса Резцова сказала, что Губерниев не биатлонист, он абсолютно не прав.

«Если федерация биатлона решила так, значит видимо нужно в помощь Виктору Викторовичу, чтобы у нас не умирал биатлон, а наоборот, с ним работали, работали с детьми, спортшколами и регионами», — цитирует Резцову «РБК Спорт».