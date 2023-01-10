Дмитрий Бивол стал первым россиянином, признанным лучшим боксером 2022 года по версии Американской ассоциации журналистов

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10 января 2023, 17:32 Источник: Российская газета

WBABoxing/ twitter.com

Россиянин Дмитрий Бивол признан лучшим боксёром 2022 года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Боец стал первым российским спортсменов, который получил данную награду за 84 года её существования.

«Это огромная честь. Я очень счастлив и рад узнать об этом. Я интересовался тем, кто получал эту награду, когда был ребенком, и теперь я присоединился к их числу. Я навсегда вошел в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду. У меня лучшая команда в боксе – мой менеджер и мой тренер. Я этого не ожидал, но после победы над Рамиресом я считал, что у меня выдался отличный год», – сказал Бивол.