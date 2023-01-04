Президент UFC подрался с собственной женой в ночном клубе

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4 января 2023, 13:37 Александр Крохмаль, Журналист

Дэйна Уйат. Фото: Global Look Press

Джули Уайт, мать всемирно известного спортивного деятеля Дэйны Уайта, резко прокомментировала недавнюю драку сына с его же супругой в мексиканском ночном клубе.

По словам женщины, брак президента UFC является посмешищем. Она также заявила, что её сын «спит со всеми ринг-гёрлс». Очевидно, что Джули недовольна не только браком Дэйны, но и его общим поведением.

«Мне трудно понять, как по мере роста популярности UFC человек, которого я знала, так изменился и стал эгоистичным, высокомерным и жестоким», - яростно прокомментировала мать Дэйны Уайта ситуацию со своим отпрыском. Помимо всего прочего, она назвала сына мстительным тираном, который не испытывает ни малейшего раскаяния за свои поступки по отношению к людям.