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Аргументы Недели → Спорт 13+

Сын Рамзана Кадырова дебютирует в MMA

, 19:18

Сын Рамзана Кадырова дебютирует в MMA
Фото: pixabay.com

По информации пресс-службы лиги ACA, 16-летний Эли Кадыров проведет поединок 23 декабря в Москве в трехраундовом формате (3х5).

Известно, что соперником Эли Кадырова станет Ислам Акбаров. В роли его секунданта выступит топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев.

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