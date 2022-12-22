Сын Рамзана Кадырова дебютирует в MMA

По информации пресс-службы лиги ACA, 16-летний Эли Кадыров проведет поединок 23 декабря в Москве в трехраундовом формате (3х5).
Известно, что соперником Эли Кадырова станет Ислам Акбаров. В роли его секунданта выступит топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев.
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