Сын Рамзана Кадырова дебютирует в MMA

Аргументы Недели → Спорт 13+

22 декабря 2022, 19:18

Фото: pixabay.com

По информации пресс-службы лиги ACA, 16-летний Эли Кадыров проведет поединок 23 декабря в Москве в трехраундовом формате (3х5).



Известно, что соперником Эли Кадырова станет Ислам Акбаров. В роли его секунданта выступит топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев.



