Макрон вышел на поле, чтобы поддержать Мбаппе после проигрыша французской сборной в финале ЧМ по футболу

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18 декабря 2022, 21:56 Источник: ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон и нападающий французской сборной Килиан Мбаппе. Фото: Telegram.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который присутствовал на финальном матче чемпионата мира по футболу, поблагодарил сборную своей страны за выдающуюся игру.

После окончания матча, который сборная Франции проиграла команде Аргентины в серии пенальти со счетом 2:4, Макрон вышел на поле, чтобы поддержать безутешного французского нападающего Килиана Мбаппе. В финальном матче форвард сделал хет-трик, забив один гол с игры и реализовав два одиннадцатиметровых удара.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре - на его счету восемь голов.