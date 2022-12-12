100 лет прославленному комментатору и спортсмену Николаю Озерову

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12 декабря 2022, 17:11

11 декабря Николаю Николаевичу Озерову исполнилось бы ровно 100 лет. Он был мэтром советских спортивных журналистов. А ещё он известен как театральный актёр и теннисист, на счету которого 170 разных чемпионских титулов.



Озеров родился в творческой семье. Его отец, тоже Николай Николаевич, был солистом в Большом театре. А мама одно время училась на театральном. В семье был ещё один сын, Юрий, которого со временем запомнят как известного кинорежиссёра.



В 9 лет у маленького Николая обнаружился талант к большому теннису. В 1935 году он даже выиграл чемпионат Москвы среди мальчиков. В 1941 году парень поступил в ГИТИС. В разгар военного времени он остался в Москве и ещё с двумя теннисистами устраивал поединки, за которыми следили радиослушатели. Результатом стало присвоение Озерову звания мастера спорта, к которому через 3 года добавилась приставка заслуженный.



В 1946 году Николай Николаевич закончил институт и был принят в труппу МХАТа. Этому театру он прослужил верой и правдой 30 лет.



Карьера спортивного комментатора началась для Озерова в 1950 году во многом благодаря воле случая. Дело в том, что известный в то время мастер репортажа Виктор Дубинин стал тренером столичного футбольного «Динамо». Поэтому Озерову предложили занять его место. Дебют состоялся 29 августа 1950 года. Озерову доверили самостоятельно комментировать первый тайм футбольного поединка между ЦДКА и «Динамо». После он на время был отстранён от трансляций в ожидании реакции от слушателей. Она оказалась положительной.



Наряду с футболом Озеров комментировал и хоккейные поединки. Именно ему принадлежит фраза, ставшая культовой «Такой хоккей нам не нужен». Она была произнесена в 1976 году во время одного из матчей суперсерии СССР-НХЛ в ответ на чересчур уж жёсткие действия канадцев.



В 1990-х у Николая Николаевича начались проблемы со здоровьем. Укус неизвестного насекомого во время пребывания в Средней Азии обернулся гангреной и ампутацией части ноги. Ушёл из жизни прославленный комментатор 2 июня 1997 года.