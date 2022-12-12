Известные фигуристы запросили немалые бюджеты на свои шоу

Аргументы Недели → Спорт 13+

12 декабря 2022, 16:25

Илья Авербух и Евгений Плющенко почти одновременно обратились в Президентский фонд культурных инициатив для реализации своих проектов на 2023 год.



Например, Авербух сейчас вплотную занят подготовкой очередной версии шоу «Анна Каренина». Общий бюджет составляет почти 133 миллиона рублей. При этом у государства планируется попросить на начинание 53 миллиона.



По задумке ледовую интерпретацию классики от Льва Толстого покажут в Москве и Сочи в 2023 году. Премьера же состоялась год назад. Тогда в качестве персонажей выступили Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Роман Костомаров и другие звёзды фигурного катания.



В свою очередь Евгений Плющенко надеется получить финансирование в размере около 80 миллионов рублей на своё шоу «Союз чемпионов». В будущем году его планируют показать в семи городах страны. Значительная часть билетов не появится в продаже, а будет распространена среди социально незащищённых слоёв населения. По словам организаторов, проект направлен на развитие патриотического воспитания молодёжи и поддержку духовно-нравственных ценностей. Параллельно шоу ставит перед собой цель популяризации массового спорта среди широких слоев населения.



