Анатолий Карпов после выздоровления соберёт и выставит все книги СССР о шахматах

Аргументы Недели → Спорт 13+

8 декабря 2022, 17:44

В СССР наряду с футболом и хоккеем ценились и шахматы. Анатолий Карпов в 70-е и начало 80-х было триумфатором всех титулованных международных турниров. Известна его дуэль с Виктором Корчным. Однако в память многих вошло его противостояние с Гарри Каспаровым, которое драматически затянулось на несколько лет.



Сейчас же Анатолий Евгеньевич в силу своего возраста пережил некоторые проблемы со здоровьем. После реабилитации он решил поделиться с журналистами своими планами. Например, со слов Карпова известно, что он не собирается отходить от политики, поскольку наряду с дополнительными обязанностями является ещё и депутатом Госдумы.



В задумках ещё и один проект от чемпиона. Его идея состоит в том, чтобы собрать воедино книги о шахматах, изданные в странах бывшего Советского Союза на разных языках. В числе предлагаемых экземпляров есть и книги из личной коллекции шахматиста. В начале Карпов планирует выставить экспозицию в одном из залов Госдумы. Потом коллекцию примет Санкт-Петербург.





Анатолий Карпов рассказал Нине Пушковой - писателю, актрисе, супруге сенатора и телеведущего Алексея Пушкова - о фильме «Чемпион мира» и экстрасенсах Корчного.