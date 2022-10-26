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26 октября 2022, 17:14 Источник: sports.ru

Фото: Павел Кашаев/globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась мнением о трансгендерах в спорте.



«Должна сказать, что проблема намного шире и глубже. Не только спорт падет, женский или какие‑то виды спорта мутируют до неузнаваемости и станут питательной средой…



Это тоже проблема, о которой стоит подумать, потому что спорт может от своего первоначального образа, образовательного и стимулирующего человека на достижения, в том числе являющиеся зоной сохранения традиционных ценностей, может превратиться в питательную среду для культивирования очевидной аморальности.



Но проблема еще шире. Не только спорт подвергается такому давлению и искусственной трансформации, но и другие сферы жизни», – считает Мария Захарова.



«При всем, что творится сейчас в мировом спорте, что является извращением олимпийских принципов, извращением права, регулирующего мировой спорт, насаждением политической конъюнктуры заряженности.



Что делать? Отстаивать в федерациях, в международном олимпийском движении все те постулаты, которые вырабатывались десятилетиями. Отстаивать всем, и чиновникам, и общественным деятелям, и спортсменам.



Не могу обращаться с призывом, но если говорить о моей личной точке зрения, то мне кажется, представители спорта должны быть активны в отстаивании базовых принципов и не допускать разрушения этих основ. Молчание и нейтральная позиция сейчас крайне опасны», – добавила представитель МИД РФ.



