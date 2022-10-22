В Японии волейболисткам запретили разминаться при зрителях

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22 октября 2022, 18:45 Источник: sport-express.ru

Фото: Global Look Press

В женском чемпионате Японии по волейболу спортсменкам отныне нельзя разминаться и растягиваться на спортивной арене в тех местах, где их могут увидеть зрители. Правило необходимо соблюдать как до начала матчей, так и после.



Запрет связан с массовым появлением публикаций в соцсетях несанкционированных фото и видео волейболисток с сексуальным подтекстом. На авторов такого контента теперь будут подавать в суд.



Тема сексуального подтекста в командных видах спорта среди женщин поднимается регулярно. Так, в 2021 году женская сборная Норвегии по пляжному гандболу вышла на матч за бронзу чемпионата Европы в слишком длинных шортах. При этом форма для женщин в этом виде спорта должна состоять из плавок и топа. Спортсменки таким образом хотели показать пример другим своим коллегам, которые чувствуют себя некомфортно в предписанной правилами форме. Сумма штрафа для нарушительниц составила тогда 1500 евро.



Тем, кто выходит на площадку в бикини, избежать сексуального подтекста почти нереально. Пляжный гандбол наряду с пляжным волейболом является одним из самых «оголенных» и сумел заработать популярность в том числе благодаря откровенным нарядам игроков.



В Японии общественная мораль довольно необычна. Так в марте 2022 года японским школьницам запретили делать прическу «хвостик». Такое решение было принято из-за того, что обнаженный затылок может «сексуально возбуждать» одноклассников-мальчиков.



Запрет для волейболисток на разминку при зрителях, по мнению руководства лиги, сможет оградить их от чрезмерного внимания и возможных сексуальных домогательств. При этом известно, что уровень изнасилований в Японии очень низкий.



В России с этим всё обстоит по-другому. Так, показательную программу Елизаветы Туктамышевой в образе стюардессы под композицию Бритни Спирс Toxic посмотрели даже далекие от этого вида спорта люди. А сама фигуристка о своем номере высказалась гордо: «Возвращаю мужчин в фигурное катание».



