Ватерполистки «Динамо-Уралочка» представят Южный Урал на новом турнире

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19 августа 2022, 12:52 Татьяна Михайлова

Фотография: ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка»

Челябинская область примет участие в I Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по летним видам спорта. В сборную региона вошли представительницы златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». Команда уже завершила подготовку и оправилась на престижные соревнования. В тренерский штаб, который возглавил Михаил Накоряков, вошли Дмитрий Андреев и Святослав Накоряков.

Женский ватерпольный турнир начнется 21 августа. Лучших определят сначала в групповом этапе, а затем в плей-оффе. «Динамо-Уралочке» предстоит провести матчи с командами из Санкт-Петербурга, Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Первая игра состоится с представительницами северной столицы.

По словам главного тренера сборной Челябинской области по водному поло Михаила Накорякова, спартакиада – новые соревнования, но очень важные. В них участвуют выдающиеся спортсмены со всей страны. «Соперники сильные, но и мы подготовили боевую команду, перед которой ставим самые высокие цели», - прокомментировал Михаил Накоряков.

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