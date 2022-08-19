2 тысячи человек пробегут Парижский полумарафон

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

19 августа 2022, 12:14 Татьяна Михайлова

Фото: vk.com/parisrunning

Завтра на Южном Урале состоится традиционное спортивное мероприятие.

20 августа в селе Париж Нагайбакского района пройдет Парижский полумарафон. Забег стартует от местной Эйфелевой башни.

Как сообщают организаторы, в нем примут участие 2 тысячи человек. Они посоревнуются за награды Парижского полумарафона в 7 дистанциях. Легоатлетический забег пройдет на основной (трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 километр), дополнительных (10 и 5 километров), детских (150 метров и 1 километр) дистанциях. Также желающие смогут попробовать себя в велозаезде на 10 километров и скандинавской ходьбе на 5 километров. Трассы полумарафона пролегают по красивейшим местам села Париж и его окрестностям.

Наряду с любителями бега в соревнованиях примут участие профессиональные и титулованные спортсмены. Это бронзовый призер чемпионата России 2022 по марафону Евдокия Букина, победитель первенства России среди молодежи Никита Павлов и призер первенства России среди юниорок Анна Минуллина. Они выйдут на дистанцию в 21,1 километра. А трассу в 10 километров пробегут победительница спартациады России среди учащихся до 18 лет Арина Кострикова и победительница первенства России до 18 лет Анна Садыкова.

Участников Парижского полумарафона ждет не только спортивная программа. Организаторы подготовили культурно-развлекательные мероприятия. Гостей познакомят с уникальной культурой нагайбаков, их традиционными блюдами. В стартовом городке развернут фудкорт, ярмарку, VR-музей от исторического парка «Россия – Моя история», там же будут организованы мастер-классы от ремесленников. Участники полумарафона смогут сделать индивидуальную открытку, украсить ее специальным гашением, изготовленным в честь забега, и отправить по почте. На главной сцене выступят южноуральские коллективы с творческими номерами, хэдлайнером концерта станет группа «Трэнд Бэнд».

Добавим, что организаторами Парижского полумарафона выступают министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, а также Федерация легкой атлетики Челябинской области. Партнерами мероприятия стали «Южуралзолото Группа Компаний», компании «Ростелеком» и «Ситно», «Спортмастер PRO», медиахолдинг «Гранада Пресс».

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