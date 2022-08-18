Мировые звезды бокса приедут в Челябинск на День города

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

18 августа 2022, 17:31 Анна Поперечная

Фото предоставлены RCC Boxing Promotions

Заур Абдуллаев и мексиканец Джованни Страффон сойдутся в поединке на Большом вечере бокса на Ледовой Арене «Трактор».

Шоу мирового уровня пройдет под эгидой RCC Boxing Promotions. Его изюминкой станет бой между легковесом Зауром Абдуллаевым и мексиканцем Джованни Страффоном. Напомним, в мае 2021 года он забрал титул IBO World, победив британского чемпиона.

Будут и другие интересные бои, например, бой российского боксера Эльнура Самедова и непобежденного Муссы Голама из Испании, который совсем недавно стал интерконтинентальным чемпионом WBO.

Конечно же, вечер бокса не пройдет без челябинских спортсменов на ринге. Уже известно, что это будут Иван Чирков и Вильдан Минасов. Они впервые выступят в родном городе. Имена их соперников организаторы пока не называют.

Также зрителей ждет крутое мультимедийное шоу. Билеты на вечер недорогие: максимальная стоимость – 700 рублей. Их можно купить в онлайн-кассах.