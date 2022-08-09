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9 августа 2022, 16:40

Сергей Юран, фото: Edgar Breshchanov/globallookpress.com

Николай Писарев заменит Сергея Юрана на посту главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Информацию о том, что Юран покидает «Химки», подтвердил, выступая на «Матч ТВ», член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

Он отметил, что о назначении Писарева будет объявлено в ближайшие несколько дней, - сообщает Чемпионат.

Терюшков заявил, что решение об отставке было принято «по обоюдному согласию».

Отставка Сергея Юрана — вторая в Российской премьер-лиге в этом сезоне, - сообщает «Коммерсантъ».

В чемпионате сыграно всего четыре тура. Ранее объявлено об отставке тренировавшего «Урал» знаменитого игрока сборных СССР и России Игоря Шалимова. «Урал» проиграл все четыре своих матча.

«Химки» же начали сезон довольно успешно. В стартовых матчах подмосковные футболисты набрали семь очков, уступив только в выездном матче с «Ростовом» и добившись в первом туре ничьей во встрече с питерским «Зенитом».