Латвийскую гимнастку Елизавету Полстяную исключили из сборной, из-за того что она не стала отказываться от гражданства РФ

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6 августа 2022, 16:01 Источник: РИА Новости

Елизавета Постяная. Фото: соцсети.

Бывшую российскую гимнастку Елизавету Полстяную, уже несколько лет выступающую за Латвию, исключили из сборной и не допустили до участия в Чемпионате мира. По словам спортсменки, это произошло из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства.

«Спорт вне политики» — «это пустые слова <...>Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь…. Мне не оставили выбора, мне не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», - написала гимнастка в своих соцсетях.

В интервью Sport 24 она рассказала, что неделю назад ей была предложена альтернатива — либо отказ от российского гражданства, либо исключение из сборной и отстранение от участия в ЧМ по художественной гимнастике, который должен пройти в сентябре в Болгарии. По его словам, такой выбор она сделать не смогла.

«В России находятся моя семья, мои друзья. Это для меня невозможно. Мне поставили такие условия, я приняла решение. Сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», — сказала Полстяная.

Гимнастка — уроженка Латвии, но гражданство этой страны она получила только в 2018 году, сохранив при этом российское. С того же года она выступала за латвийскую сборную.