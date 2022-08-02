Призер чемпионатов мира по баскетболу Носов: спорт не должен становиться разменной монетой

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2 августа 2022, 12:35 Источник: RT

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Призёр чемпионатов мира и Европы по баскетболу Виталий Носов рассказал, что россиянам не должны запрещать участвовать в международных соревнованиях из-за вопросов политики. Об этом он сообщил в интервью для RT.



«Я вообще не понимаю, почему спорт должен становиться разменной монетой. За что наших спортсменов лишили права выступать на международных соревнованиях?»- поделился он.



По словам эксперта, на сегодняшний день правильно поступают UFC и НХЛ, которые не отстраняют отечественных спортсменов от соревнований. Россияне продолжают выступать там, несмотря на общее антироссийское отношение в спорте.



Носов также привел в пример гимнасток и фигуристок, чьи сезоны ограничены. Подобные санкции оставляют их без того, «к чему они шли всю жизнь».