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Агент Сафонов о возможной зарплате для Кокорина в России: Александр вполне может согласиться на €1,5—1,7 млн в год

, 10:55 Источник: RT

Агент Сафонов о возможной зарплате для Кокорина в России: Александр вполне может согласиться на €1,5—1,7 млн в год
Футболист Александр Кокорин, Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что Александр Кокорин может рассчитывать на заработную плату в размере €1,5—1,7 млн в год, если вернется в Российскую Премьер-лигу. Об этом он сообщил в интервью для RT.

«Александр вполне может согласиться на €1,5—1,7 млн в год, если по-настоящему хочет вернуться», - поделился Сафонов.

Он также привел в пример многих футболистов старше 30 лет, которых покупают за большие деньги, говоря об отсутствии препятствий для заключения контракта в виде возраста Кокорина.

«Главное — внести в соглашение пункт, чтобы он не мог никого бить предметами мебели, и подарить ему книгу Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», — сыронизировал агент.

На сегодняшний день Александр Кокорин является нападающим «Фиорентины».

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