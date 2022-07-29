Организация игр «Дети Азии» в Приморье получила высшую оценку помощника Путина

Аргументы Недели. Владивосток → Спорт 13+

29 июля 2022, 10:07

фото пресс-службы правительства Приморского края

Губернатор Приморья показал гостям модернизированный владивостокский стадион «Динамо». Особо Олег Кожемяко отметил участие предпринимателей в обновление главной спортплощадки главного города Приморья и административного центра Дальневосточного федерального округа. По его словам, в крае налажена хорошая практика, когда инвесторы вкладывают средства в развитие спорта. Например, на стадионе «Динамо» приморский бизнес помог сделать баскетбольную площадку и беговые дорожки.

Высокие гости провели на стадионе совещание по развитию спортивной инфраструктуры Приморья. Край представил проекты строительства на своей территории центров по нескольким видам спорта. Большинство из них разместятся во Владивостоке, на Русском острове.

Со стадиона «Динамо» Олег Кожемяко и Игорь Левитин отправились на центральную площадь Владивостока, где обороудованы площадки для проведения соревнований по пляжному волейболу и баскетболу. Затем они осмотрели условия жизни и отдыха участников игр в деревне спортсменов, разместившейся на территории Всероссийского детского центра «Океан». Здесь юные атлеты живут в комфортных двухэтажных «каютах» с видом на мор, они обеспечены пятиразовым питанием. Также спортивная база «Океана» предоставляет соревнующимся прекрасную возможность потренироваться на свежем воздухе.

Посетив спортивные объекты и деревню участников игр, Игорь Левитин отметил высокий уровень организации турнира в Приморье.

«Всё сделано достойно, площадки оборудованы по международным стандартам, великолепная церемония открытия игр. Мероприятие такого уровня, как во Владивостоке, могут провести в Азии всего несколько стран», – подчеркнул помощник президента России, отметив огромный интерес к проходящим в Приморье играм.

Посетив «Русскую избу», Игорь Левитин и Олег Кожемяко за чашкой чая с блинами пообщались со спортсменами и волонтёрами игр. Юные атлеты поделились с гостями своими успехами в стрельбе из лука, вольной борьбе, боксе, бадминтоне, рассказали о планах на будущее.

Олег Кожемяко заверил ребят, что спортивные соревнования, в том числе и международного уровня станут проводиться в Приморье регулярно, поэтому им нужно «быть в форме».

«В следующем году намерены провести международные соревнования по скейтбордингу. Это актуальный и модный среди молодёжи вид спорта. Мы это делаем, чтобы вы с детства могли дружить друг с другом, общаться, знакомиться с обычаями и культурой других стран, став взрослыми, поделиться накопленным опытом со своими детьми, укреплять единство между нашими народами. Будем проводить соревнования с уклоном на Азиатско-Тихоокеанский регион. Готовьтесь к следующим турнирам», – напутствовал юных спортсменов губернатор Приморского края.

Добавим, что в регионе планомерно реализуется госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.