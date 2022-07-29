VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали в Приморье

Аргументы Недели. Владивосток → Спорт 13+

29 июля 2022, 05:49

Фото — Диана Шарафулисламова (правительство Приморского края)

Торжественное открытие Международных спортивных игр «Дети Азии» прошло во Владивостоке на площадке «Фетисов арены». В церемонии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, помощник президента страны Игорь Левитин, министр спорта России Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Церемония открытия игр собрала аншлаг, за ней наблюдали около шести тысяч человек в режиме реального времени и более миллиона зрителей во всем мире. Парадными колоннами прошли команды стран-участниц игр: России, Армении, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, Пакистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана. Спортсмены шли вместе с судьями и волонтёрами, помогающими в проведении турнира.

Юным атлетам зачитали приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«За прошедшие годы игры завоевали большую популярность, стали признанной соревновательной площадкой для энергичных, талантливых ребят – приверженцев физической культуры, активного и здорового образа жизни… Ваши традиционные соревнования служат продвижению принципов олимпизма, развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружеских и личных контактов. Уверен, что нынешние Игры пройдут успешно, запомнятся накалом честной, бескомпромиссной борьбы, интересной и разнообразной культурной программой. Желаю вам удачи и всего наилучшего», – говорится в приветствии Владимира Путина.

Старт Международным спортивным играм «Дети Азии» дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Обращаясь к участникам, гостям и болельщикам, он отметил, что это грандиозное спортивное, культурное событие играет огромное значение, поскольку способствует укрепление дружбы между народами.

«К нам в Приморье на Игры приехали около полутора тысяч юных спортсменов. Для многих это важнейший шаг в их спортивной карьере, прямой путь к олимпийским пьедесталам», – сказал Олег Кожемяко.

Пожелав участникам игр спортивного мастерства, удачи и заслуженных спортивных наград, губернатор Приморья объявил седьмые международные спортивные игры «Дети Азии» открытыми.

Церемония открытия закончилась зажжением огня игр, озарившим «Фетисов арену».

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» продлятся во Владивостоке до 8 августа. Участниками турнира станут юные спортсмены 13-16 лет.

Полная информация о соревнованиях, участниках и результатах – на официальном сайте игр www.vladivostok2022.com.

Отметим также, в Приморье продолжается реализация государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.