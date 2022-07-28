Праздник открытия спортивной деревни предварил в Приморье старт игр «Дети Азии»

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28 июля 2022, 05:44

Фото — Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Открытие спортивной деревни игр «Дети Азии» во Владивостоке отметили ярким праздником. Его участниками во Всероссийском детском центре «Океан» стали более двух тысяч человек: спортсмены из России и зарубежных стран, их тренеры, представители спортивных делегаций, волонтёры.

Со словами приветствия к собравшимся обратились президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов, глава Владивостока Константин Шестаков, руководитель дирекции VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Эльмир Валитов.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов прислал участникам игр свой приветственный адрес, с ним юных спортсменов познакомила врио директора Всероссийского детского центра «Океан» Наталья Соловей.

«Игры «Дети Азии» … направлены на то, чтобы воспитать уважительное отношение к здоровому образу жизни, к честной борьбе, и способствуют укреплению дружеских контактов среди всех участников. Помните: ваша дружба – прочный фундамент для строительства отношений доверия и сотрудничества между странами в будущем», – отмечено в приветствии министра просвещения России.

Всероссийский детский центр «Океан» расположен в пригороде Владивостока на берегу Уссурийского залива. Впервые в своей истории он станет аналогом олимпийской деревни и примет у себя спортивные делегации сразу 13 государств: Армении, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, России, Пакистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана.

Для почти полутора тысяч участников игр «Дети Азии» на две недели «Океан» станет добрым и гостеприимным домом. Организаторами здесь созданы все условия для проведения тренировочного процесса и отдыха ребят. «Океан» имеет большой опыт приёма смен «Дети мира», не раз становился местом проведения спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Праздник открытия спортивной деревни международных игр украсили выступления творческих коллективов Приморского края «Калинка», «Аура», «Апрель», «Ровесники», «Карамельки», а также из Республики Саха (Якутия). Юные артисты также подготовили яркие концертные программы для выступления перед участниками и гостями игр на всём их протяжении.

Праздничную церемонию завершили под мелодию гимна деревни и красочный фейерверк.

А уже сегодня, 28 июля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» пройдёт церемония открытия VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Также дадут старт и соревновательной программе.

Первые комплекты наград игр найдут своих обладателей уже 29 июля среди пловцов. 30 июля бороться за медали предстоит также пловцам и представительницам художественной гимнастики.

На играх «Дети Азии» юным атлетам предстоит разыграть 273 комплекта медалей в 19 видах спорта. В турнире принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов Российской Федерации, в том числе и Приморья. В регионе детский спорт продвигают в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

Полная информация о соревнованиях, участниках и результатах – на официальном сайте игр www.vladivostok2022.com.

Организатором выступает Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» при поддержке правительства Приморского края, Министерства спорта и Министерства просвещения Российской Федерации, администрации Владивостока.

Партнёры игр – ООО «Кировсклес», ООО «Дальнегорский ГОК», АО «Порт Восточный», НПГК «Арника», ООО «Востокцемент», АО «Дальполиметалл», группа компаний «Славда».