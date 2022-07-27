Юные мотогонщики из Приморья стали призёрами первенства России

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27 июля 2022, 05:52

Фото Федерация мотоциклетного спорта Приморского края, «Мир Спорта Мегиона»

Сразу трое представителей Приморского края стали лучшими гонщиками Российской Федерации в своих возрастных категориях – это воспитанники Уссурийской спортивной школы технических видов спорта имени Сергея Шевченко Александр Матяш и Сергей Юхнов, а также Егор Швецов из Находки.

Чемпионское звание завоевал Александр Матяш в классе мотоциклов с объёмом двигателя 85 кубических сантиметров.

Сергей Юхнов стал бронзовым призёром в классе 65 кубических сантиметров

Егор Швецов завоевал серебряную медаль первенства Федерации мотоциклетного спорта России в классе 65 кубических сантиметров среди самых юных мотогонщиков в возрасте до 10 лет.

А успех Даниила и Никиты Кондратьевых из Владивостока, попавших в десятку сильнейших в своих классах, помог сборной Приморского края занять итоговое четвёртое общекомандное место.

Достижение юных мотогонщиков – один из результатов продолжающейся реализации региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Также подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, представляющих Приморье на всероссийских и международных соревнованиях, – одно из приоритетных направлений краевого проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».