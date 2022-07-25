«Единая Россия» совместно с Всероссийской федерацией самбо утвердили федеральный партийный проект «Za Самбо»

22 июля решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был утверждён федеральный партийный проект «Za Самбо».
Также были вынесены на рассмотрение Бюро Высшего совета Партии кандидатуры Елисеева Сергея Владимировича, Президента Всероссийской федерации самбо, Президента Европейской федерации самбо, Заслуженного работника физической культуры РФ, Заслуженного тренера России - для назначения на должность Координатора проекта «Za самбо», и кандидатура Турчака Андрея Анатольевича на должность председателя проекта. Андрей Анатольевич является Секретарем Генерального совета Партии, первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
«Целью проекта является - развитие, популяризация и пропаганда самбо на территории Российской Федерации, как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. Сроки реализации проекта - 2022-2026 гг. За это время мы планируем усовершенствовать законодательство в сфере спортивного досуга детей и подростков, организовать работу секций самбо в сельских территориях, оказывать содействие строительству и реконструкции залов самбо и многое другое» - комментирует Сергей Елисеев.
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