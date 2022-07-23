Советская спортсменка Вайцеховская назвала результат Чикуновой на «Играх дружбы» в Казани «по-рабочему хорошим»

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23 июля 2022, 14:26

Елена Чикунова, фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Советская спортсменка, российская спортивная журналистка Елена Вайцеховская назвала результат пловчихи Евгении Чикуновой «по-рабочему хорошим, но не более того».

Евгений Чикунова — российская пловчиха, многократная чемпионка России, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров.

Вайцеховская, комментируя победу Чикуновой на международных соревнованиях по плаванию «Игры дружбы» в Казани, назвала результат спортсменки «по-рабочему хорошим». Однако по мнению Вайцеховской, ориентироваться юной пловчихе в перспективе следует на результат южноафриканки Скумакер на прошлых Олимпийских играх в Токио.

«Так что пока результат Чикуновой (2.20,41) просто по-рабочему хорош, не более того — на четырёх последних Олимпиадах, начиная с 2008-го, чемпионы быстрее плавали», — заявила Вайцеховская. Об этом информирует RT.