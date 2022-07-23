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Гребнев о бое между Крыловым и Густафссоном: сложно назвать явного фаворита

, 12:30 Источник: RT

Гребнев о бое между Крыловым и Густафссоном: сложно назвать явного фаворита
Никита Крылов, Andreas L Eriksson/ globallookpress.com

Российский боец Александр Гребнев заявил, что ему сложно назвать фаворита в бое между Крыловым и Густафссоном. Оба противника имеют свои сильные стороны. Об этом он сообщил в интервью для RT.

«Сложно назвать явного фаворита», - поделился Гребнев.

Член UFC  также добавил, что преимущество Крылова заключается в его молодости и «огне», хотя в плане техники он проигрывает Густафссону.

Густафссон, по мнению Гребнева, лучше бьет руками, но в ударах ногами его превосходит Крылов.

Эксперт называет бой непростым, но все-таки отдает предпочтение Никите Густафссону.

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