Гребнев о бое между Крыловым и Густафссоном: сложно назвать явного фаворита

Российский боец Александр Гребнев заявил, что ему сложно назвать фаворита в бое между Крыловым и Густафссоном. Оба противника имеют свои сильные стороны. Об этом он сообщил в интервью для RT.
«Сложно назвать явного фаворита», - поделился Гребнев.
Член UFC также добавил, что преимущество Крылова заключается в его молодости и «огне», хотя в плане техники он проигрывает Густафссону.
Густафссон, по мнению Гребнева, лучше бьет руками, но в ударах ногами его превосходит Крылов.
Эксперт называет бой непростым, но все-таки отдает предпочтение Никите Густафссону.
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