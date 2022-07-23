Вчерашние фронтовики завоевали на первой послевоенной олимпиаде 22 золота, 30 серебра и 19 бронзы

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23 июля 2022, 07:04

Исполнилось 70 лет триумфальному возвращению советских спортсменов в международное олимпийское движение.



После революции 1917 года Россию, а затем и СССР исключили из олимпийского движения. Ситуация изменилась после Великой Отечественной войны. В 1952 году спортсмены-фронтовики триумфально выступили на летних играх в Хельсинки.



Как вспоминает «Российская газета», Советская сборная привезла 22 «золота», 30 «серебра» и 19 «бронзы». Впереди в командном зачёте были только США. Первое золото принесла в копилку метательница диска Нина Ромашкова (Пономарёва). Брошенный ею на 51,42 метра снаряд означал тогдашний олимпийский рекорд. Легендарный гимнаст Виктор Чукарин завоевал в Хельсинки 4 медали высшей пробы. Он прошёл всю войну, побывал в немецких концлагерях и чудом вернулся домой.



Похожая судьба была и у борца греко-римского стиля Якова Пункина, который прошёл все ужасы войны. Свою медаль высшей пробы в полулёгком весе он завоевал в возрасте 30 лет. Аналогичные истории были и у многих других членов тогдашней олимпийской команды СССР. Поэтому не зря Олимпиаду 1952 года до сих пор называют «Играми фронтовиков».