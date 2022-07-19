Футбольный клуб «Челябинск» готовится к новому сезону

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

19 июля 2022, 08:22 Татьяна Михайлова

Фото: ФК «Челябинск»

Первая игра намечена на 24 июля.

Уже в это воскресенье спортсмены «Челябинска» сыграют первый матч в рамках нового сезона Олимпа первенства ФНЛ-2. Недавно команда провела открытую тренировку, в ходе которой журналисты региональных СМИ узнали о тонкостях подготовки.

Нужно отметить, что этот сезон для «Челябинска» начинается с изменений. У команды новый тренер – трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Виктор Булатов. Также сменилось несколько основных игроков. Несмотря на перечисленные факторы и короткий период межсезонья, сборная ставит перед собой высокие цели.

«Приятно, что мне доверили команду, которая на подъеме и которой уделяют внимание областные власти, - отметил Виктор Булатов. - Но с другой стороны, ложится и двойная ответственность: что надо оправдать доверие, показать, что мы готовы снова быть вверху и бороться за самые высокие места, как это было последние несколько лет. Задача максимальная — повышение в классе».

«Что касается задач, то мы ставим перед собой амбициозные цели и будем бороться за самые высокие места, - добавил директор клуба «Челябинск» Константин Арестов. - Вступаем в сезон с большими надеждами и амбициями. Надеюсь, что и наш стадион также ждут изменения и развитие».

В свою очередь игроки признались, что настрой у них боевой. Никита Зырянов рассказал, что спортсмены усердно тренируются, чтобы как можно успешнее проявить себя во время сезона.

Первый матч нового сезона для «Челябинска» состоится 24 июля, команда сыграет с «Новосибирском» на выезде. Болельщики смогут увидеть интернет-трансляцию встречи. Домашняя игра намечена на 30 июля, в этот раз соперником станет «Тюмень».

Напомним, что в прошлом сезоне челябинскому клубу удалось завоевать серебро чемпионата.

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