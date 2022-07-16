Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Химки»: допускали ошибки в обороне

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16 июля 2022, 11:32 Источник: sport-express.ru

Сергей Семак, фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его подопечные в матче с подмосковными «Химками» допустили ошибки в обороне. Матч первого тура чемпионата России завершился вничью.

Семак прокомментировал результат игры. По словам наставника, «игра, как и ожидалось, сложная». По словам специалиста, первые матчи всегда требуют всплеска сил. «В первые 15 минут хорошо контролировали мяч. Те ошибки, которые допускали сегодня в обороне, не позволили нам победить. В обороне сыграли далеко не лучшим образом. Результат заслуженный» — цитирует Семака «Спорт Экспресс».

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров считает, что ошибки допустил Семак.

«Он смотрит игру с бровки, ему тяжело принимать решения. Где-то помощники не подсказали. Может быть, стоило пораньше сделать замены или наоборот. Это нормальная ситуация — если команда не выиграла, то тренер виноват», - сказал Быстров.

Матч состоялся вчера, 15 июля, на стадионе «Арена Химки» и стал первым в новом сезоне премьер-лиги. В следующем туре «Зенит» 22 июля встретится на своем поле с «Крыльями Советов».