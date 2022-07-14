Откуда растут ноги у российского регби

Аргументы Недели → Спорт 13+

14 июля 2022, 12:37 Никита Зайцев

Популярность футбола в России всегда была на высоком уровне. Но есть еще один вид спорта родом из Англии, который обделен вниманием. И, пожалуй, обделен им несправедливо. Регби, истоки которого находятся в 19 веке, сейчас переживает ренессанс. С 2016 года соревнования по регби-7 включены в Олимпийские игры, а в нашей стране особенно развит именно этот вид игры. Так откуда в России довольно сильная регбийная традиция, и почему сейчас этот спорт обделен вниманием болельщиков?

Впервые в нашей стране регбийный матч был сыгран еще в 1886 году, и пришел этот спорт конечно же из Великобритании. Однако власти довольно холодно относились к нему, предпочтя развивать в стране футбол. Через 50 лет, уже в СССР, прошел первый чемпионат по регби. Тогда же появился первый регбийный клуб «Динамо», старейший в нашей стране. Но в дальнейшем соревнования прекратились из-за начавшейся войны, а возобновились только в 1968 году. И тогда была заложена основа для самой сильной школы регби в постсоветском пространстве – грузинской. Но в начале 90-ых годов регби опять ушел в тень, из которой пытается выйти до сих пор.

На данный момент наша сборная занимает 25 строчку в мировом рейтинге команд, что довольно неплохо. И если сравнивать с футболом, то регбисты даже выше в международном рейтинге, хотя про этот спорт знают далеко не все россияне. Сборная России по регби-7 4 раза участвовала в чемпионатах мира, заняв 9 строчку в 2001 году. На Чемпионатах Европы наши регбисты и вовсе одержали 4 победы, а регбистки 6 раз становились лучшими на континенте. И такие достижения у нас есть при условии, что стран, где регби является национальным видом спорта, довольно много. Это почти все бывшие колонии Великобритании, которые и являются безусловными лидерами данного вида спорта. Жаль, что в этом году наших на ЧМ не будет из-за политического отстранения, но руководство Федерации регби России уже обещает устроить «импортозамещение».

Благо для занятий регби не нужно закупать дорогую экипировку или завозить чипы из-за рубежа. Достаточно купить пару хороших бутс, ну и немного переоборудовать обыкновенное поле, подойдет даже футбольное. При этом сам спорт очень интенсивный, недаром регби был частью подготовки в ВДВ СССР еще во времена Маргелова. Единственное, чего не хватает в нашем регби, так это освещения в СМИ. Болельщик не может прийти на матч, о котором он просто не знает. Хотя недавно был снят целый сериал, посвященный этому виду спорта, а наша страна подала заявку на проведение ЧМ-2027. И это правильно, ведь у нас много самобытных и интересных команд: свои регбийные клубы есть у «Ротора», ЦСКА, «Динамо». Несколько регионов устраивают юношеские соревнования по регби, а география клубов начинается с Архангельска, заканчиваясь Дагестаном и Новокузнецком. Пусть сейчас у нас все еще нет базы мирового уровня, но если мы надеемся на спортивный принцип и справедливость, то в ожидании снятия всех ограничений с нашей страны стоит обратить внимание и на олимпийскую дисциплину регби-7.