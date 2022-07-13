Турнир по водному поло пройдет в Челябинской области

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

13 июля 2022, 10:41 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена ватерпольным клубом "Динамо-Уралочка"

В честь 120-летия Златоустовского металлургического завода в городе пройдет семейный спортивный праздник. Участники будут соревноваться в четырех видах спорта: водном поло, плавании, легкой атлетике и мини-футболе.

Ватерпольный клуб «Дианомо-Уралочка» на турнире представят три команды, в том числе участники сборных России. Их соперником станет мужская сборная из Челябинска. Изюминкой турнира станут игры на открытой воде. Для этого подготовлена площадка на городском пруду Златоуста.

Расписание соревнований: 15-17 июля – водное поло, 15 июля – плавание, 16 июля – легкая атлетика, 16-17 июля – мини-футбол. Торжественное открытие намечено на 16 июля, начало церемонии в 14 часов. Место проведения – Центр олимпийской подготовки «Уралочка».

Спортивный праздник пройдет на стадионе «Металлург» и в Центре олимпийской подготовки «Уралочка».

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