Российский боец AMC Fight Nights Гребнев предрёк Физиеву победу над дос Аньосом в поединке UFC Vegas 58

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9 июля 2022, 15:25

Рафаэль Физиев, фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев заявил в беседе с RT, что Рафаэль Физиев в грядущем бою с Рафаэлем дос Аньосом в рамках турнира UFC Vegas 58 одержит победу.

Гребнев отметил, что препятствий для победы Физиева над бразильским бойцом нет. В качестве аргументов российский спортсмен добавил, что дос Аньос не раз оказывался в «побеждённых».

«Камару Усман с лёгкостью взял верх над ним, Колби Ковингтон тоже. Более того, Рафаэль не смог перевести даже Тони Фергюсона — как будто в стену влетел», — заявил российский боец.

По мнению Гребнева, Рафаэль Физиев превосходит соперника по физическим показателям, а вот Рафаэль дос Аньос «уже не в тех кондициях».

«Физиев быстрее. Он лучше в ударке. Будь я на месте дос Аньоса, не стал бы рубиться с ним — немного поработал бы в стойке, а дальше стал бы бороться», — заключил российский боец AMC Fight Nights.

Рафаэль Физиев – боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе в UFC. В прошлом году принял решение не выступать под флагом какой-либо страны.