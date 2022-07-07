Российский волейболист может сесть на 15 лет за интимный шантаж

Бывший игрок команды «Зенит-Краснодар» Александр Хрипун может вместо спортивной площадки оказаться надолго в местах не столь отдалённых. 24-летнего спортсмена подозревают в вымогательстве и шантаже с интимными фотографиями девушек.
Это уже не первый подобный случай. В 2018 году волейболист получил полтора года условно благодаря раскаянию и возмещению нанесённого ущерба. Ныне правоохранительные органы рассказывают о такой картине преступления. В конце апреля текущего года москвичка по имени Даниэла получила на мессенджер послание от незнакомца. В нём указывалось, что в сети обнаружилось несколько интимных фото девушки. Чтобы эти снимки не стали всеобщим достоянием предлагалось заплатить 200 000 рублей. Даниэла отдала эти деньги, но аферисты решили не останавливаться на достигнутом и терроризировали жертву с завидной регулярностью. В ход шли новые схемы, уловки, придумывались свежие комбинации. В общей сложности у девушки выманили около 30 миллионов рублей. Когда деньги закончились Даниэла обратилась за помощью к полиции.
Но произошла неприятная случайность и мошенники по ошибке передали потерпевшей данные того человека, которому она должна была отдать очередную сумму. Им и оказался Александр Хрипун.
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