Ашот Хачатурянц подтвердил, что покидает пост президента Российской премьер-лиги

Аргументы Недели → Спорт 13+

27 июня 2022, 12:34

Ашот Хачатурянц, Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Ашот Хачатурянц официально занимал пост президента Российской премьер-лиги менее года и покидает его.

О том, что 54-летний Хачатурянц больше не будут президентом РПЛ, сообщает "Матч-ТВ".

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев будет исполнять обязанности президента Российской премьер-лиги после ухода Ашота Хачатурянца, - передает RT.

Хачатурянц положительно ответил на соответствующий вопрос телеканала. Он попросил назначить Александра Алаева исполняющим обязанности президента РПЛ.

Ашот Хачатурянц осенью 2021 года заменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.

Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).