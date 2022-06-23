Суд Аргентины будет разбирать дело восьми врачей за непредумышленное убийство Марадоны

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23 июня 2022, 16:35

Диего Марадона, Maksim Konstantinov/: Global Look Press

На скамье подсудимых в Аргентине оказались восемь врачей, которые лечили легендарного футболиста мирового спорта Диего Марадону. Их обвиняют в непредумышленном убийстве знаменитого спортсмена. Сообщает ФАН со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Слушания по делу проходят в городе Сан-Исидоро. Перед судом предстали нейрохирург и семейный врач Марадоны, клинический врач, психиатр, психолог, а также старшая медсестра и санитары. Обвинения серьёзны, каждому обвиняемому грозит от восьми до 25 лет лишения свободы.

Пока не назначена точная дата судебного разбирательства. Правоохранители обвиняют медиков в халатности, которую они проявили в уходе за бывшим капитаном сборной Аргентины. В итоге это привело к смерти Марадоны.