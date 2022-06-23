Южноуральские дзюдоисты привезли награды из Красноярска

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

23 июня 2022, 12:01 Татьяна Михайлова

Фотография с ресурса vk.com/russianjudofederation.

Они приняли участие в турнире памяти Владимира Гулидова.

Ирина Зуева, Виктория Васильченко и Денис Батчаев выступали за команды, сформированные наставниками российской сборной. В итоге Ирина завоевало золото, а Виктория и Денис – бронзу. Командам-победителям вручили кубки, медали и призовые.

В личном первенстве лучшими стали Ирина Зуева (Челябинск) и Дина Гизатулина (Кунашак).

«Девчата боролись с замечательным настроением, - прокомментировал результаты выступлений южноуральцев главный тренер женской сборной России по дзюдо, челябинец Дмитрий Морозов. - С интересом, с желанием, несмотря на усталость после сборов, которые не бывают легкими. Я очень доволен ими».

Следующий турнир серии «Russian judo tour» пройдет в конце июля в Майкопе. А после, в октябре, в Челябинске состоятся традиционные состязания памяти легендарного советского спортсмена, чемпиона мира и призера Олимпийских игр Григория Веричева.

6+