WADA может открыть против спортсменов из России почти 500 новых дел

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20 июня 2022, 20:17 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал троих российских гребцов. Самое главное в этой ситуации заключается в том, что в ближайшем будущем WADA может обрушить на российский спорт целый вал судов.



Под санкции попали:



- Александр Дьяченко, олимпийский чемпион Лондона-2012, двукратный чемпион мира;



- Николай Липкин, четырехкратный чемпион мира;



- Александра Дупик, многократный призер чемпионатов мира и Европы среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.



Байдарочник Дьяченко лишился серебра чемпионата мира 2015 года. У каноиста Липкина, успевшего сменить российское гражданство на узбекское и получить в 2019-м другую допинговую дисквалификацию за два анаболика (дростанолон и болденон) отобрали победу на московском чемпионате мира-2014.



WADA добивалась их дисквалификации уже давно. Сначала были собраны доказательства вины спортсменов из базы данных, взятой из Московской лаборатории (LIMS). Потом эти документы передали в международную федерацию. Та не сочла аргументы достаточными и вины спортсменов не признала. После чего WADA обратилось в CAS и выиграло.



Теперь гребцы отстранены на 4 года, а WADA грозит: если и другие международные федерации не будут достаточно усердно копаться в LIMS, последуют новые апелляции и суды. Причем в огромных количествах.



Уже в середине мая WADA объявила об открытии 17 новых дел. А всего по состоянию на конец 2021 года в международные федерации было передано... 492 пакета документов!



Российских гребцов обвинили в приеме целого списка запрещенных препаратов: у Дьяченко — анаболики тренболон и метенолон, у Липкина — вдобавок еще и оксандролон. У Дупик был только фуросемид. Но тут важно, что речь идет о пробах, взятых еще в 2014 году.



Московскую лабораторию обвиняли в манипуляциях с базами данных. При этом пробы давно уничтожены. По регламенту, отрицательная проба хранится в лаборатории максимум три месяца, а тут прошло восемь лет. Все обвинения спортсменов основаны на несовпадении информации в двух электронных базах.



«WADA сверяет базы LIMS и ADAMS: если в первой информация о положительном скрининге осталась, потому что из нее очень тяжело что-то удалить, а в ADAMS проба стоит как отрицательная – на основе этого расхождения и открывается дело», – объяснила спортивный юрист Анна Анцелиович.



Если первичный скрининг в лаборатории показал наличие запрещенного препарата, потом проводят еще и более тщательный анализ. Если и он положительный — спортсмен может потребовать вскрытия пробы «Б». Но проб давно нет, перепроверить их невозможно.



При этом все же в подобных случаях существует история успеха. Пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев получили обвинения за несколько дней до старта Олимпиады-2020. Они уже были включены в состав олимпийской сборной и готовились на сборе во Владивостоке. В итоге они обратились в выездную панель CAS, которая оперативно рассмотрела дело и внезапно сняла все обвинения. Доказательств применения допинга оказалось недостаточно.



