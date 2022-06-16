Почему не общаются два сильнейших лыжника мира

Аргументы Недели → Спорт 13+

16 июня 2022, 18:42

Два сильнейших лыжника мира не разговаривают между собой. Это россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо. Последний и его европейские коллеги настроены на начало нового спортивного сезона без российских спортсменов, хотя признают, что это плохо скажется на мировом лыжном спорте в целом.



Опрос, проведённый в норвежской сборной, показал, что россиян в принципе не может быть на Кубке мира, который, скорее всего, превратится в чемпионат Норвегии. Он будет проходить на равнине, поэтому горные сборы отменяются.



Виной изгнания России с мировой лыжни стали последние геополитические события, связанные со спецоперацией на Украине. Антироссийские санкции коснулись и спорта, который ангажировал себя вне политики. А что касается личных отношений Большунова и Клебо, то их дружба дала трещину на чемпионате мира в 2021 году, когда норвежца дисквалифицировали за то, что он подрезал россиянина и случайно сломал ему палку. Хотя фактически Клебо пришёл первым.



