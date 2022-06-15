Пять мотоциклистов погибли во время гонки на острове Мэн, ранее уже разбились 200, но заезд до сих пор не запретили

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15 июня 2022, 13:30 Источник: Sports.ru

Фото: GlobalLook

С конца мая по 10 июня на острове Мэн в очередной раз проходила страшная гонка, которую называют «38 миль ужаса». Погибли пять человек. Каждый год трасса уносит человеческие жизни, но заезд продолжают проводить. За все время существования гонки – уже 265 смертей. Причем, не только среди участников, но и зрителей.

Трассу ежегодной гонки Isle of Man TT для мотоциклистов формируют из общественных дорог на острове Мэн – между Великобританией и Ирландией. Свыше 200 поворотов, средняя скорость на круге – более 200 км/ч. Узкая извилистая дорога. Вокруг – каменные стены, здания, деревья, столбы и даже жилые дома! К тому же, не стоит забывать, что это заезд на время, не исключены обгоны.

Опасная трасса, участники-любители, желание каждого приехать первым – все это делает гонку одной из самых жестоких во всем мире.

Организаторы постоянно работают над усовершенствованием безопасности гонки, увеличивают количество медиков на трассе, но это не помогает. В этому году погибли пять человек, включая отца и сына, а также опытного мотоциклиста.

Многие требуют отменить проведение гонки, но, видимо, пока существуют любители экстрима, смертельный заезд каждый год будет уносить жизни.