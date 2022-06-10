Кубок Единой лиги ВТБ имени Сергея Белова привезут на Южный Урал

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10 июня 2022, 14:19 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено Федерацией баскетбола Челябинской области

Баскетбольная награда такого уровня впервые окажется в Челябинске.

15-16 июня победитель Единой Лиги ВТБ в составе «Зенита», капитан команды, уроженец Челябинска Андрей Зубков привезет в родной город высшую баскетбольную награду страны. Победа «Зенита» - уникальный факт в истории отечественного баскетбола, ведь в прошедшем сезоне клубу впервые за последние 20 лет удалось обыграть постоянного Чемпиона России – московский ЦСКА.

В следующую среду состоится встреча в спортивной школе олимпийского резерва №8, выпускником которой является спортсмен. В четверг баскетболист проведет мастер-класс и церемонию награждения победителей Лиги Андрея Зубкова во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской.

Как прокомментировал Президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков, пример Андрея Зубкова и встреча с титулованным спортсменом даст новый виток развития детскому баскетболу в регионе.

Федерация баскетбола приглашает всех желающих на встречу с Андреем Зумбовым, которая состоится 16 июня в ДПШ, начало в 11 часов. Во время мероприятия можно будет получить автограф и сфотографироваться с Кубком Сергея Белова.

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